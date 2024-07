"Viele Menschen halten sich Hunde, mit denen sie nicht klarkommen. Die landen dann hier bei uns, obwohl wir dafür eigentlich gar nicht zuständig sind", so Schmidt. Denn eigentlich hätten sich Tierheime um Fundtiere zu kümmern. Oft und immer häufiger jedoch müssten sie ausbaden, was andere verzapfen. Solche Problemhunde blockieren die Plätze für andere in Not geratene Tiere.