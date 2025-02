Im Kreis Schmalkalden-Meiningen ist am Montagabend ein 32 Jahre alter Mann tödlich verunglückt. Laut Polizei waren auf der B19 zwischen Wasungen und Schwallungen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zu dem Unfall kam es kurz hinter der Einmündung nach Bonndorf.

Der 32-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der andere Fahrer, 55 Jahre alt, wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Zur Ursache des Unfalls ermittelt die Polizei.