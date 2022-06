Prozessbeginn Mann soll aus Eifersucht Wohnung angezündet haben - Unbeteiligter stirbt

Ein 20-Jähriger aus Südthüringen soll eine Wohnung angezündet haben, um den neuen Freund seiner Ex-Freundin zu töten. Bei dem Feuer kam ein Unbeteiligter ums Leben. Der mutmaßliche Täter wollte sich ein Alibi verschaffen und setzte dafür offenbar eine 16-Jährige unter Druck. Zum Prozessauftakt am Freitag am Landgericht in Meiningen sagte die Schülerin aus dem Raum Rudolstadt aus.