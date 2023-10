Ein 69-Jähriger ist am Samstag bei einem Traktor-Unfall in Roßdorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann aus bislang unbekannter Ursache mit dem Traktor von der Straße abgekommen.

Bildrechte: IMAGO / Maximilian Koch