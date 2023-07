Ein Mann ist im Wasunger Ortsteil Unterkatz (Kreis Schmalkalden-Meiningen) von einem umkippenden Traktor-Anhänger erfasst und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte er am Sonntagabend den Traktor-Anhänger, auf dem ein Wasserfass stand, vom Traktor abkuppeln.

Dabei kippte der Anhänger nach hinten und erfasste den Mann mit der Kuppelstange. Daraufhin wurde er nach Angaben der Polizei nach oben geschleudert. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik.

Bei Floh-Seligenthal war es am Sonntag ebenfalls zu einem Unfall mit einer Landmaschine gekommen: Auf der Ebertswiese geriet ein Mann in eine Strohballenpresse und wurde eingeklemmt. Auch er musste nach seiner Rettung in eine Klinik geflogen werden.