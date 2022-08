Das Wasser ist knapp in diesem Sommer. Und sobald ein Gut knapp ist, sind auch Verteilungskonflikte nicht weit. Schon seit Wochen ist es in vielen Thüringer Landkreisen untersagt, Wasser aus Seen, Flüssen und Bächen zu entnehmen. Das Verbot soll die Tier- und Pflanzenwelt in den Gewässern, die wegen der niedrigen Wasserstände ohnehin schon beeinträchtigt ist, vor größeren Schäden bewahren. Auch wenn ein solches Verbot im Landkreis Schmalkalden-Meiningen bisher nicht gilt, beschäftigt der niedrige Pegel der Werra die Untere Wasserschutzbehörde.