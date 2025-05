Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Wolfsriss? Dutzende Lämmer in Trusetal tot oder verschwunden

05. Mai 2025, 20:30 Uhr

Wolfsrisse sind eigentlich kaum mehr eine Neuigkeit. In Trusetal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gab es jetzt aber offenbar einen besonders dramatischen Fall. Ein Tierhalter will Dutzende Lämmer verloren haben - augenscheinlich an Wölfe.