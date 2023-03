Wegen einer Brandschutzübung wird der Tunnel Eichelberg am Samstag tagsüber gesperrt. Wie die Autobahn AG des Bundes in Halle mitteilte, gilt die Sperrung am 18. März von 12 bis 18 Uhr in beide Richtungen.

Der Tunnel Eichelberg auf der A71 Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK