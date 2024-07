Bildrechte: MDR/Marlene Drexler#

Integration Wie eine Ukrainerin zur Pflegehelferin umschulte: "Mittlerweile ist der Vertrag entfristet"

Hauptinhalt

18. Juli 2024, 05:00 Uhr

Ukrainerinnen und Ukrainer in Arbeit zu bringen, klappt in Deutschland oft noch nicht gut. Auch weil oft gilt: Erst die Sprache, dann der Job. Yuliya Ryzhkova hat dagegen nach ihrer Ankunft in Meiningen im März 2022 sofort angefangen zu arbeiten - in einem fremden Beruf. Ein Wiedersehen nach anderthalb Jahren.