Grafik: So sollte die Ortsumgehung um Meiningen herumführen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Plan für die Ortsumgehung Meiningen der Bundesstraße 19 ist nichtig. Wie das Thüringer Bauministerium MDR THÜRINGEN am Montagabend bestätigte, wird das Landesverwaltungsamt den Planfeststellungsbeschluss aufheben, also die Genehmigung des Infrastrukturprojekts.

Damit kommt das Land offenbar einer Niederlage vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zuvor: Der Umweltverband BUND Thüringen hatte vor dem Gericht Anfang 2020 Klage gegen das Projekt eingereicht. Am Mittwoch sollte im Hauptsacheverfahren verhandelt werden. Im separat betriebenen Eilfahren hatte der BUND bereits Mitte 2020 gerichtlich erzwungen, dass die Bauarbeiten für die Straße nicht beginnen konnten .

BUND-Landesvorsitzender Robert Bednarsky erklärte am Montag, mit seiner Entscheidung habe das Land anerkannt, dass sich Straßenbaubehörden bei einem Investitionsvorhaben von mehr als 40 Millionen Euro nicht mit schlampiger und unvollständiger Planung zufriedengeben dürften. Der Bedarf für die Ortsumgehung habe sich praktisch in Luft aufgelöst, nachdem die offizielle Prognose für die Zahl der Fahrzeuge von 18.000 auf 7.000 nach unten korrigiert worden sei.

Der Kreis Schmalkalden-Meiningen hatte den Bau der neuen Straße immer wieder eingefordert. So hieß es in einer Resolution an das Bundesverkehrsministerium im Juli 2020, das Projekt sei von zentraler Bedeutung, um die Wirtschaftskraft der Region zu stärken. Insbesondere die Verbindungen zu den Autobahnen spiele eine große Rolle. Auch als Tourismus- und Bildungsstandort werde der Landkreis von dem Ausbau profitieren. Die Einwohner sollten zugleich vom Durchgangsverkehr entlastet werden.