Nach dem tödlichen Bob-Unfall auf der Rennrodelbahn Oberhof hat die Staatsanwaltschaft Meiningen Anklage gegen eine ehrenamtliche Helferin erhoben. Das Amtsgericht Suhl bestätigte am Dienstag, dass die Schrift eingegangen ist.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vor. Die Frau betreut nach Angaben des Amtsgerichts Gästefahrten auf der Rennschlittenbahn. Sie sei Mitglied in einem Verein, der diese Fahrten absichere. In dieser Funktion sei sie auch am Unglücksabend im Einsatz gewesen.