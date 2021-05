In Südthüringen ist ein Auto fast von einer Brücke gefallen, zwei Menschen wurden schwer und einer leicht verletzt. Wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 77 Jahre alte Fahrer des Wagens am Dienstagnachmittag auf der B19 in Meiningen unterwegs und wollte an einer Einmündung nach links abbiegen. Dabei stieß er mit dem Auto einer 23-Jährigen zusammen, die Vorfahrt hatte.

Das Unfallauto nach der Bergung durch die Feuerwehr. Bildrechte: MDR/Steffen Ittig