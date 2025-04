Nach dem Unfall mit einem Gülletransporter in Walldorf im Kreis Schmalkalden-Meiningen haben Angler im angrenzenden Fluss 22 tote Fische entdeckt. Das teilte das Landratsamt in Meiningen am Donnerstag mit.

Ein Lkw war am Dienstagmittag zwischen Walldorf und Meiningen in einer Kurve umgekippt. 15.000 Liter Gülle liefen laut Polizei aus dem Fahrzeug und teilweise auch in den Fluss Herpf, der in die Werra mündet. Das Landratsamt hatte deshalb vor Kontakt mit dem Flusswasser gewarnt.