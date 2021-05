Ein spektakulärer Unfall hat am Dienstagnachmittag in Meiningen ein Verkehrschaos verursacht. Nach Angaben der Polizei durchbrach ein Auto auf der B19 im Bereich Leipziger Straße/Dolmarstraße das Geländer der Brücke über einen Graben. Der Wagen hing daraufhin zum Teil in der Luft, der Fahrer konnte das Fahrzeug nicht verlassen.