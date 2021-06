Die Sommerodelbahn auf dem Inselsberg hat normal geöffnet. Auch am Dienstagvormittag kommen Besucher zum Rodeln. Zwei Tage zuvor waren eine Mutter und ihr Kind mit dem Bob in einer Kurve aus der Fahrbahn geschleudert worden.

Bei der Untersuchung der Unfallstelle am Sonntag fand die Polizei keinen technischen Defekt an der Fahrbahn oder dem Bob, sodass der normale Betrieb weitergehen durfte. Überwachungskameras haben den Unfall aufgezeichnet. Nach Sichtung des Materials vermutet der Betriebsleiter Mario Leibitzki, dass der Bob falsch bedient wurde. Er hält es für möglich, dass mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren wurde.

Der TÜV Thüringen gibt an, dass Rodelbahnen wie die auf dem Inselsberg einmal pro Jahr geprüft werden müssen. Bei einer solchen Wartung werde untersucht, ob es Verformungen, Verschleiß oder andere Schäden durch äußere Einflüsse gibt und ob die Bremsen und Sicherheitseinrichtungen funktionieren.

Grundsätzlich sei es jedoch so, dass auch auf technisch einwandfreien Bahnen ab und an Unfälle passieren. Gerade bei actionreichen Sportanlagen wie Rodelbahnen sei das unvermeidlich. Vorsicht sei daher immer geboten. Ganz besonders auf nasser Fahrbahn. So wie beim Auto verlängere sich auf nassem Untergrund der Bremsweg.