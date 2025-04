Bei einem Unfall mit einem Gülletransporter in Walldorf im Kreis Schmalkalden-Meiningen sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war der Lkw am Mittag zwischen Walldorf und Meiningen in einer Kurve umgekippt. Der Tankwagen landete auf der Gegenfahrbahn und fiel gegen ein entgegenkommendes Auto, das in einen Graben geschoben wurde.