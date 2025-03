Besonders rund um Oberhof, in und um Meiningen, in Suhl, aber auch in Teilen des Ilm-Kreises sind Straßen wegen zu vielem Schnee oder querstehender Fahrzeuge zeitweise unpassierbar gewesen. In und um Meiningen sowie in der südlichen Rhön gab es am Freitagvormittag innerhalb kurzer Zeit ein Dutzend Glätteunfälle nach den Schneefällen. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, blieb es in allen Fällen bei Blechschäden.