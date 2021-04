Im Prozess um versuchten Mord am Landgericht Meiningen ist der Angeklagte zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Mann seinem Opfer aufgelauert hatte, um es zu verletzten. Er soll den Mann überfallartig angegriffen und mit einem Küchenmesser unterhalb des Kehlkopfs in den Hals gestochen haben.