Im Prozess hatten die Täter gestanden, das Opfer sagte umfassend aus. Die drei waren sich im April 2020 begegnet, als der Radfahrer in Eisenach an den beiden Migranten vorbeifuhr. Nachdem er zunächst angab, sich nicht zu erinnern, gab der Radfahrer vor Gericht zu, die Konfrontation gesucht zu haben: Er sei abgestiegen, habe die Männer gestoßen und "Scheiß Ausländer" gesagt. Wenn er Ausländer sehe, dann bekomme er "schon einen Hals", sagte der Radfahrer vor Gericht. In der Situation habe er sich allerdings überschätzt.