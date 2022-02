Auf 600 Meter Höhe gelegen, bietet der Berggasthof "Amönenhof" in Oepfershausen einen imposanten Ausblick über die weiten Wiesen und Hügel der Vorderrhön. Domenico Di Cara und seine Lebensgefährtin Aliki Bacharidou haben sich auf Anhieb in das Anwesen verliebt. Das Paar stammt ursprünglich aus dem Raum Frankfurt am Main.

Der Berggasthof wurde früher über viele Jahre von einem anderen Paar geführt, das zuletzt jedoch in den Ruhestand gegangen war. Gegenüber dem Gebäude steht außerdem eine Pension, die "Turmuhrenklause". Drumherum besticht eine unberührte Landschaft. Eine Szenerie, die zu Domenico Di Caras Vision eines kleinen "veganen Paradieses" passt, in dem Tiere nicht für Menschen leiden und sterben müssen. "Ein anderes Wort für vegan ist meiner Meinung nach - Liebe", sagt er.

Domenico und Aliki sind sich darüber im Klaren, dass ihr Projekt in der Rhön Pioniercharakter hat. In der Umgebung gebe es weit und breit keine veganen Essensmöglichkeiten. Diese Tatsache sporne die beiden einerseits an, habe vor ihrem Umzug aber auch für Nervosität gesorgt: "Natürlich hatten wir die Sorge, dass wir auf Ablehnung treffen", berichtet Aliki. Die Oepfershäuser hätten sie aber mit viel Offenheit und Neugierde aufgenommen. "Daher freuen wir uns jetzt umso mehr, dass wir der Gegend hier etwas Neues bieten können", so die 37-Jährige. Eine Familie im Dorf habe sich sogar schon inspirieren lassen und lebe seit Kurzem selbst vegan.