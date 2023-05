Die mehr als 200 Beschäftigten am Helios-Klinikum in Meiningen bekommen mehr Geld. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch sagte, ist in der dritten Verhandlungsrunde mit der Geschäftsführung ein Abschluss erzielt worden. Demnach steigen die Gehälter in zwei Schritten bis Ende des Jahres um mehr als elf Prozent.