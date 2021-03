Die Gewerkschaft Verdi hat eine missverständliche Bonus-Aktion des Medizinischen Versorgungsdienstes (MVZ) in Meiningen kritisiert. So hätten die Mitarbeiter Gutscheine im Wert von fünf Euro erhalten, sagte ein Sprecher MDR THÜRINGEN. Gleichzeitig bedankte sich das MVZ bei seinen Mitarbeitern für ihre Arbeit in der Coronakrise. Die Gutscheine gelten für eine Reihe von Onlineshops.