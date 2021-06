Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) erhebt Vorwürfe gegen den Süßwarenhersteller Viba sweets in Floh-Seligenthal (Kreis Schmalkalden). Jens Löbel, Geschäftsführer der NGG-Region Thüringen, sagte, die Firma verweigere der Gewerkschaft unrechtmäßig den Zutritt. Das sei ein "ungeheuerlicher Vorgang" und missachte die im Grundgesetz verankerten Rechte von Arbeitnehmern. Die Gewerkschaft hatte geplant, am 25. Juni in der Kantine über den aktuellen Stand zu den Tarifverträgen in der Süßwarenindustrie zu informieren.

Die Gewerkschaft NGG möchte für die Belegschaft des Süßwarenherstellers Viba einen Betriebsrat gründen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Gewerkschaft will Betriebsrat gründen

Dabei sollte es laut Löbel auch um einen Betriebsrat gehen, den es in der Firma bislang noch nicht gibt. Die Geschäftsführung habe den Zutritt mit Verweis auf ihr Hausrecht verwehrt und auch keinen Ersatztermin angeboten. Die Gewerkschaft wolle nun den Zugang zum Betrieb mit einer Klage am Arbeitsgericht erstreiten, kündigte Löbel an. Nach Angaben der Gewerkschaft werden die Viba-Mitarbeiter weit unter Tarif bezahlt. Immer wieder werde von Kündigungen berichtet, wenn Mitarbeiter sich für einen Betriebsrat stark machten, so der Gewerkschafter.

Viba-Geschäftsführerin Corinna Wartenberg weist die Vorwürfe von sich. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Viba-Geschäftsführung begründet Absage mit Corona-Pandemie

Die Geschäftsführung weist die Vorwürfe zurück. Wie Geschäftsführerin Corinna Wartenberg MDR THÜRINGEN sagte, konnte die Veranstaltung in einem geschlossenen Raum wegen der Corona-Pandemie nicht genehmigt werden. Gerade in einem Lebensmittelbetrieb müssten Hygiene- und Infektionsschutzregeln streng eingehalten werden. Die Gewerkschaft könne ihren Info-Stand im Freien aufbauen, so Wartenberg.