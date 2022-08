Womit wir beim nächsten Problem sind. Was können wir eigentlich wodurch ersetzen? Dass Flugzeuge und Frachtschiffe in absehbarer Zukunft elektrisch unterwegs sind, daran glaubt niemand. Das wären also genau die Verkehrsmittel, die auf klimafreundliche nachhaltig angebaute Biokraftstoffe angewiesen sind. Deren Menge ist aber schon der Anbauflächen wegen begrenzt. Deswegen vertreten viele Experten die Ansicht, dass die Autos diesen Verkehrsmitteln nicht den Sprit klauen sollten. Auch große Lkw sind übrigens ausgenommen vom Verbrennerverbot. Da wäre nämlich möglicherweise der Wasserstoff eine Alternative zur E-Mobilität, die beim Auto eher nicht gesehen wird. Das heißt: In der Debatte um das Ende des Verbrennermotors sollten wir unser geliebtes Auto nicht für sich betrachten, sondern immer im Zusammenspiel mit den anderen Verkehrsmitteln zu Wasser, zu Lande und in der Luft.