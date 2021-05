Luca aus Viernau: Mit drei Jahren schon Motocross-Fahrer

Schmalkalden-Meiningen Kurze Beine, schnelle Runden: Mini-Motocrosser Luca aus Viernau

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Luca Albrecht ist drei Jahre alt. Viele Kinder versuchen in diesem Alter, unfallfrei Fahrrad zu fahren. Bei Luca ist das anders: Er steigt lieber aufs Mini-Motorrad. Am liebsten trainiert er mit seinem Papa auf der Motocross-Strecke in Viernau.