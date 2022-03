Der griechische Immigrant Kostas Samaras, der eine Spürnase für Geschäfte hatte, begann aus dem Sirup das Erfrischungsgetränk zu produzieren. An mehreren Standorten, wie hier in den 1970er-Jahren in Pilsen, wurden die Flaschen abgefüllt. Heute wird an acht Standorten produziert, unter anderem in Polen und Russland. Bildrechte: IMAGO