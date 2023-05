Eine Waldquell-Sprecherin sagte am Dienstag, das Unternehmen wolle den Beschäftigten am Standort in Schmalkalden mehr zahlen. Eine Lohnsteigerung sei angebracht, über die Höhe müsse aber weiter verhandelt werden. Das Unternehmen müsse in allen Bereichen mit gestiegenen Kosten umgehen, so die Sprecherin. Die Lebensmittelbranche sei stärker von der Energiekrise und ihren Folgen betroffen als andere Branchen.