Nach Angaben von Landrätin Peggy Greiser (pl/Kreis Schmalkalden-Meiningen) wird das Deutschlandticket, das eine ähnliche Wirkung hat, im ländlichen Raum weit weniger genutzt als in den Städten. Greiser kündigte an, dass sich die Taktungen verbessern sollen, also Bus und Bahn künftig besser aufeinander abgestimmt sein sollen.