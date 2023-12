Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell App .

Der von der Bankenaufsicht BaFin eingesetzte Sonderbeauftragte bei der VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden sieht die Zukunft des Geldhauses nicht gefährdet. Der Sonderbeauftragte Christian Gervais sagte am Donnerstag, die Bank werde nicht insolvent gehen.

Gervais sprach am Donnerstag von großer Verunsicherung in der rund 250-köpfigen Belegschaft der Bank. Daher sei es eine seiner wichtigsten Aufgaben, Vertrauen aufzubauen. Zur wirtschaftlichen Situation der Bank äußerte er sich zurückhaltend. Es werde für das abgelaufene Geschäftsjahr "einen nennenswerten Verlust" geben. Genaueres werde er erst nach Vorlage der Geschäftsbilanz sagen können. Diese würde noch von Wirtschaftsprüfern geprüft. Derzeit werde auch an Sanierungsmaßnahmen für die Bank gearbeitet.