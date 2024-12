Die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden fordert von vier ehemaligen Managern Schadenersatz in Millionenhöhe. Wie ein Sprecher der Bank MDR THÜRINGEN am Mittwoch sagte, wurden die ehemaligen Bankvorstände schriftlich aufgefordert, das Geld bis Jahresende an die Bank zu zahlen. Es handele sich hier um zivilrechtlich erhobene Forderungen.