Die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden will ihren ehemaligen Vorstandschef Stefan Siebert loswerden. Wie die Bank auf ihrer Internetseite mitteilte, sollen die Mitglieder der Bank-Genossenschaft auf einer außerordentlichen Generalversammlung am 28. Januar in Bad Hersfeld (Hessen) über die außerordentliche Kündigung Sieberts entscheiden.