Hickhack um Anteilseigner-Treffen der VR Bank Bad Salzungen-Schmalkalden geht weiter

12. Januar 2024, 15:36 Uhr

Die von Anteilseignern geforderte Generalversammlung bei der VR Bank Bad Salzungen-Schmalkalden soll stattfinden. Allerdings nicht in Schmalkalden, sondern laut Bafin Sonderbeauftragtem in der Messe in Erfurt. Dort wollen die Anteilseigner dann erfahren, wie es der Bank wirklich geht.