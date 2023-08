Die Schäden an den Wäldern sind überall in Thüringen zu sehen.

Die Schäden an den Wäldern sind überall in Thüringen zu sehen. Bildrechte: MDR THÜRINGEN JOURNAL

"Ohne unseren Revierförster und das Forstamt würde gar nichts gehen", sagt Siegfried Menz. Er ist Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Bauernwald Seligenthal, in der sich die Waldbesitzer zusammengeschlossen haben. "Haben Sie schon mal versucht, so einen Antrag auszufüllen? Das versteht kein Mensch und viele wollen deshalb mit ihrem Wald auch gar nichts mehr zu tun haben."

Eine Art Flächenprämie wie es in der Landwirtschaft gängig ist, wäre aus seiner Sicht eine viel bessere Lösung. Vor allem hätte die Waldbesitzer mehr Sicherheit. Und ganz wichtig: Die Fördergelder müssten auch in den kommenden Jahren in gleicher Höhe fließen. Am allerwichtigsten aber sei, dass endlich die Eigentumsverhältnisse im Wald geklärt werden.