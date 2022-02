Drei Familienwanderwege in der Thüringer Rhön sind mit dem Qualitätssiegel "Wanderbares Deutschland" ausgezeichnet worden. Wie das Landratsamt des Kreises Schmalkalden-Meiningen mitteilte, sind das die ParkSafari in Meiningen, der Hexenpfad in Fischbach und der sogenannte Guck- und Putschelweg in Kranlucken. "Gucken" und "putscheln" ist Rhöner Platt und bedeutet so viel wie "schauen und mit Wasser spielen".

Blick auf den Kaltennordheimer Ortsteil Fischbach in der Thüringer Rhön. Bildrechte: MDR FERNSEHEN