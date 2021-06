Die Stadt Kaltennordheim will die Drehleiter des Wartburgkreises weiter behalten. Bürgermeister Erik Thürmer (CDU) sagte MDR THÜRINGEN, das Spezialfahrzeug sei vor dem Kreiswechsel auch für den örtlichen Brandschutz stationiert worden. Die Stadt habe ein Recht darauf, weil sie auch in Ausbildung, Wartung und Betrieb der Drehleiter investiert habe. Außerdem sei Kaltennordheim ein günstigerer Standort in der Region als Dermbach. Der Wartburgkreis klagt inzwischen auf Herausgabe der Drehleiter.

Erik Thürmer: Der Bürgermeister von Kaltennordheim. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Marlene Drexler