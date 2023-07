Es ist eine Randnotiz in einer Mitteilung der Betreiber des Oberhofer Wellnessbades. Nach der dreiwöchigen Schließzeit gibt es eine neue Rutsche in dem Bad. Soweit, so gut. Aber wer genauer hinschaut, der entdeckt, dass es sich bei der neuen Attraktion um eine besondere Rutsche handelt. Für einen in Oberhof und darüber hinaus durchaus sehr bekannten Mann schließt sich mit der Rutsche ein Kreis, der vor über 30 Jahren seinen Anfang nahm. Die neue Rinn-Rutsche im H2Oberhof. Bildrechte: MDR/Tino Geist

Erfolgreiche internationale Sportkarriere

Mit 25 Medaillen bei Olympia, Welt- und Europameisterschaften hat Hans Rinn im Sport alles erreicht. Der Rennrodler hat seine ganze Jugend in Oberhof verbracht. Auf dem Schlitten holte er später zum Beispiel bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck zusammen mit Norbert Hahn Gold im Doppelsitzer und Bronze im Einsitzer. Hans Rinn (l.) und Norbert Hahn (r.) bejubeln ihren Triumph am 10.02.1976 in Innsbruck-Igls. Das Duo gewinnt bei den Olympischen Winterspielen die Goldmedaille im Doppelsitzer. In ihre Mitte nehmen sie den Pechvogel Bernd Hahn, der mit seinem Bruder Ulli, beide Weltmeister von 1974 und 1975, nur auf Platz 16 rangierte. Bildrechte: dpa

Auch als Unternehmer erfolgreich

Doch auch die Karriere nach der Karriere hat er früh vorangetrieben. Das Arbeiten mit Kunststoff hatte es ihm schon während der sportlichen Laufbahn angetan. Teile seiner Rodel-Ausrüstung hat er selbst gebaut und sich so einen Namen gemacht. Mit der Firmengründung im Jahr 1990 begann für den Tüftler eine neue Ära. Am Standort in Wümbach bei Ilmenau wurde anfangs mit glasfaserverstärkten Kunststoffteilen die Basis für eine erfolgreiche Firmengeschichte geschrieben. Bald folgte die erste Wasserrutsche. Über 100 Wasserrutschanlagen stehen inzwischen in den Büchern der Firma Rinn. Jetzt, über 30 Jahre später, war der Auftrag, in seiner ehemaligen "Rodel-Heimat" Oberhof nochmal eine Rutsche zu bauen, ein ganz besonderer, so Rinn.

Neue Rutsche hat 60 Prozent Gefälle

Drei Wochen hat er gesägt, gestemmt und geschraubt. Nun steht die neue Rutsche im Oberhofer Hallenbad. Geworden ist es eine "Mischung aus Wasserrutsche und Sprungturm", sagt Hans Rinn. Diese Beschreibung trifft es auf den Punkt. Die Rutsche ist zwar nicht lang, dafür aber verdammt steil. 60 Prozent Gefälle sorgen für echten Nervenkitzel. Das zaubert auch den Bad-Betreibern ein Lächeln ins Gesicht. Die neue Attraktion kommt an. Spaß macht es vor allem den kleinen Gästen, die die Rutsche schon in Beschlag genommen haben.

Die letzte Wasserrutsche von Hans Rinn

Mit der neuen Rutsche hat sich Hans Rinn auch außerhalb des Eiskanals nochmal in Oberhof verewigt. Für ihn schließt sich mit der Fertigstellung der Rutsche ein Kreis. "1990 habe ich in Oberschönau, gut sieben Kilometer entfernt von hier, meine erste Wasserrutsche gebaut. Und jetzt ist es hier in Oberhof die letzte Rutsche, die ich gebaut habe. Denn nun übernimmt mein Sohn Toni." Hans Rinn bei einem Wettkampf in seiner Zeit als aktiver Rennrodler Bildrechte: dpa

Übrigens die erste Rinn-Rutsche im Freibad in Oberschönau steht bis heute. Deswegen werden wohl auch die Gäste im H2Oberhof lange Freude an der neuen Turborutsche haben. Auch Hans Rinn hat sie selbstverständlich ausprobiert. Auch mit über 70 lässt sich der Rutschenbauer den Spaß an der Arbeit nicht nehmen. Auch mit 70 noch Spaß an den eigenen Rutschen: Hans Rinn Bildrechte: MDR/Tino Geist