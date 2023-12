Stressfrei wird das Weihnachtsfest für die vielen Mitarbeiter, die sich um das Wohl der Gäste kümmern, gewiss nicht. Auch im Hotel Waldmühle in Zella-Mehlis herrscht über die Feiertage Hochbetrieb. Seit September sind die Plätze für das Weihnachtsessen ausgebucht. Gäste, die nicht oder mit weniger Personen kommen als angemeldet, sollten das vorab mitteilen, so Waldmühle-Chefin Susen Renner, denn jeder Platz wird gebraucht.

Bei allen Wetterlagen ist die Skisporthalle Oberhof aber täglich bis 31.12. für das Langlaufvergnügen unter der Hallendecke geöffnet. Mit einer dicken Kunstschneeschicht von bis zu 50 Zentimetern bieten die Liftanlagen in Oberhof, Schmiedefeld, Heubach und Steinach Skibetrieb an.

Laut Regionalverbund läuft der Lift im Lotto Thüringen Snowpark Oberhof täglich. Die Winterwelt Schmiedefeld sowie die Skiarena Silbersattel in Steinach haben bis 23.12 täglich geöffnet und öffnen wieder ab 26.12. Die Skiarea in Heubach ist am Samstag den 23.12 geöffnet und ab 26.12. täglich. Wetterbedingt kann es allerdings zu Änderungen der Öffnungszeiten kommen. Informieren kann man sich vorab in der kostenfreien Schnee-App des Thüringer Waldes, auf der Website winter.thueringer-wald.com oder direkt am Schneetelefon 0800 - 72 36 488.