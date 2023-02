Auch das Wetter im Thüringer Wald spielt in der Winterferienwoche mit. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird der Himmel über Thüringen in den kommenden Tagen von Wolken bedeckt sein, bleibt aber niederschlagsfrei. Erst am Freitag soll es regnen. Die Temperaturen steigen auf sechs bis zehn Grad, so der DWD.