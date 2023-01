Der Wintereinbruch hat den Skiliftbetreibern im Thüringer Wald am Wochenende ein gutes Geschäft beschert. Dank Neuschnee und Schneekanonen hatten bis Sonntag die großen Pisten in Steinach, Schmiedefeld, Heubach und Oberhof geöffnet. Die Wintersportorte lockten mehrere Tausend Besucher an.