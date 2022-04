Der Wolfsriss in einem Damwild-Gehege in Kaltenlengsfeld in der Rhön geht auf die sogenannte Zellaer Wölfin zurück. Wie ein Sprecher des Umweltministeriums MDR THÜRINGEN mitteilte, hat die DNA-Probe bestätigt, dass es sich um die in der Region ansässige Wolfsfähe mit der Expertenbezeichnung "GW1422f" handelt.