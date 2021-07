Unbekannte haben den Pavillon in der Nähe des A71-Hochwaldtunnels bei Zella-Mehlis zerstört. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hatten Mitarbeiter des Bauhofs die Tat am Donnerstag bermerkt. Holzpfeiler seien zersägt worden, so dass der Pavillon einstürzte. Der freizugängliche Holzpavillon konnte bisher von Wanderern für eine Pause genutzt werden. Die Stadt hat Anzeige erstattet. Ob er wieder aufgestellt wird, ist noch offen.

Keine Rastmöglichkeit für Wanderer mehr: Der Holzpavillon in der Nähe des Hochwaldtunnels wurde zum Einsturz gebracht. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler