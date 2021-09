Ein Autofahrer ist am Montagabend bei der Auffahrt auf die Autobahn 71 in Zella-Mehlis verunglückt. Er wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. Der Mann wollte in Richtung Erfurt auffahren und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Wagen fuhr einen Abhang hinab und überschlug sich mehrmals.