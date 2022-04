Wegen des jahrelangen sexuellen Missbrauchs seiner Tochter muss ein Mann aus Zella-Mehlis (Kreis Schmalkalden-Meiningen) ins Gefängnis. Das Landgericht in Meiningen verurteilte den 58-jährigen Mann zu einer fünfjährigen Haftstrafe. Der Tochter wurden 20.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen.

Das Gericht sah als erwiesen an, dass sich der Angeklagte zwischen den Jahren 2017 und 2020 in mehr als 100 Fällen an seiner Tochter vergangen hat. Sie war zu Beginn der Taten 15 Jahre alt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete unter anderem Vergewaltigung und Missbrauch von Schutzbefohlenen.