Der Zillbacher Forst in Schwallungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen soll an die Schweizer Post verkauft werden. Eigentümer der 2.400 großen Waldfläche ist Michael-Benedikt Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach. Der Adlige war damit bisher einer der größten Privatwaldbesitzer in Thüringen. Wie der Prinz MDR THÜRINGEN sagte, gehörte der Wald bis zur Enteignung durch das DDR-Regime seinem Vater. Nach der Wende habe er die Flächen zurückgekauft. Als Grund für den jetzigen Verkauf gab der 76-Jährige an, er wolle seiner Familie "keine Probleme hinterlassen".