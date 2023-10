Robert Sesselmann von der AfD ist inzwischen seit 100 Tagen als Sonneberger Landrat im Amt . Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Was die Menschen in dem Südthüringer Landkreis bisher zur Kenntnis nehmen mussten, ist: Auch ein Landrat Sesselmann kann keine Wunder vollbringen oder gar zaubern.

Deutlich geworden ist das beispielsweise beim Bürgerdialog in Neuhaus am Rennweg. Etwa 50 Einwohner waren am letzten Donnerstag im September ins Bürgerhaus gekommen. Geduldig hörte sich Sesselmann die Sorgen der Menschen an. Er musste jedoch in den meisten Fällen auf andere Zuständigkeiten verweisen.