Die AfD in Sonneberg schickt Robert Sesselmann in den Wahlkampf um den Posten des Landrates. Der 50-jährige Rechtsanwalt sei am Samstag von den Mitgliedern als Kandidat nominiert worden, teilte der AfD-Gebietsverband Sonneberg mit. Sesselmann ist seit 2019 für die AfD Abgeordneter im Thüringer Landtag.