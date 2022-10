Der AfD-Politiker Holger Winterstein tritt als stellvertretender Vorsitzender des Gebietsverbandes Sonneberg zurück. Er begründete das mit dem heftig kritisierten Foto, das er am Samstag auf dem Berliner Holocaust-Denkmals gemacht und zeitweise im Internet veröffentlicht hatte. Zugleich bat er am Mittwoch erneut um Entschuldigung, falls der Eindruck entstanden sei, dass er eine Schändung begangen habe. Er bestritt, auf dem Mahnmal getanzt zu haben.

Winterstein war wegen des Fotos in heftige Kritik geraten. Der Thüringer AfD-Landesverband hat angekündigt, den Sachverhalt intern aufarbeiten und die nötigen Konsequenzen ziehen zu wollen. Der Stadtrat von Sonneberg verabschiedete am Dienstagabend eine Resolution, in der das Auftreten Wintersteins als "völlig unwürdig" bezeichnet wird. Auch die anwesenden AfD-Stadträte stimmten dem Antrag zu.