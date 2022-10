"Das war echt blöd von mir", so der AfD-Politiker. Allerdings hätte es ihm zufolge kein solches Aufsehen gegeben, wenn er nicht in der AfD wäre. Trotzdem wolle er den "in der Szene Betroffenen" sagen, es tue ihm "echt leid". Winterstein sitzt für die AfD auch im Sonneberger Kreistag. Der Thüringer Landesvorstand seiner Partei stellte am Dienstag in Aussicht, in seiner nächsten Sitzung über eine "geeignete Parteiordnungsmaßnahme" zu entscheiden. Am Tag zuvor hatte der Landesverband das Verhalten bereits als inakzeptabel bezeichnet.