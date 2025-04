Die Stadt Sonneberg informiert ihre Bürgerinnen und Bürger künftig per App . Das neue Angebot für das Smartphone wurde am Mittwoch offiziell vorgestellt. Vereine der Stadt konnten die App bereits testweise nutzen.

Wir hatten das Gefühl, dass bei den Leuten immer weniger ankommt. So ist die Idee entstanden, alles an einem Ort zu bündeln.

Sina Martin vom Spielzeugverein hat das neue Angebot getestet und mitentwickelt: "Die Vereine und auch Innenstadthändler haben einfach gemerkt, dass es mittlerweile so viele Möglichkeiten gibt, Informationen zu verbreiten. Aber gleichzeitig hatten wir das Gefühl, dass bei den Leuten immer weniger davon ankommt." So sei die Idee entstanden, alles an einem Ort zu bündeln. "Und so entstand auch die App."