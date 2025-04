Seit dem 1. Januar 2025 ist ein Ausweisdokument für Assistenzhunde und ihre Halter verpflichtend.

Eine spezielle Verordnung legt fest, wie die Hunde ausgebildet und geprüft werden.

Problem: Es fehlt an zertifizierten Prüfern und eine Übergangsfrist ist lange abgelaufen.

"Raus" und "Such Ausgang" - damit startet bei Walter Fischer und seinem Blindenhund Ted jeder Spaziergang. Dann tapst Ted samt Herrchen in den Hausflur. Der ausgebildete Blindenführhund trägt Halsband, Geschirr mit Glöckchen und Hundemarke. Am Griff leuchtet eine Plakette mit der Aufschrift "Assistenzhund".

Blindenhunde lernen mehr als 30 Befehle

Walter Fischer und Ted wohnen in Sonneberg und sind seit 2019 ein Team. Mehr als 30 Befehle kennt Ted: "Zebra" für den Zebrastreifen oder "Schalter", wenn Walter Fischer Geld abheben möchte. Diese Befehle braucht Fischer für seine täglichen Wege.

Schon, bis er aus der Tür raus ist, hat Ted mindestens fünf Befehle absolviert. Dafür darf Ted auch überall mit rein - eigentlich. In den Supermarkt oder zum Amt - zumindest hier im Stadtteil Wolkenrasen und der Stadt Sonneberg sei das kein Problem. "Die kennen Ted und freuen sich, wenn er dabei ist", sagt er.

Bildrechte: MDR/Louisa Krüger

Aber das sei nicht immer so: Die beiden seien auch schon häufig abgewiesen worden, so Fischer, unter anderem bei einem Ausflug in den Erfurter Egapark. Auch ein Ausweis, der von der Hundeschule ausgestellt wurde, sei damals nicht akzeptiert worden.